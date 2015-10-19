Верстка сайта по продаже косметики

HTML-версткаЗакрыт47 заявок897 просмотров
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нужен интернет магазин.на подобии http://magresnic.ru/ со страницами корзина, доставка..и т.д.

прикрепленные файлы -дизайн.

Верстка сайта
8 лет назад
privetrob
38 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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