Поправить верстку сайта

HTML-версткаЗакрыт5 заявок257 просмотров
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Сайт на Joomla.

Исправить следующие ошибки:

В chrome слетает оформление подписи, поле your email становится белым в contact us, отступ в contact details не соблюдается.

 

В IE statistic counter и my skill sстановятся в один столбец.

 

В материале в одной таблице не отображается верхняя рамка таблицы.

 

Для всех браузеров.

В меньшем разрешении перестает работать скилбар и скил круги

Фото лица в about me смещено, надо по центру.

 

Правая стрелка в переключении проектов исчезает через какое-то время, если на нее наводишь курсор, раньше до редактирования css  она оставалась всегда.

Также нужно проверить верстку в Safari, и в популярных разрешениях 

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8 лет назад
referato
Сергей 
38 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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