Поправить верстку сайта

В наличии имеется работающий сайт. Есть макет страницы, который нужно переверстать. Дизайн готов. Сделать нужно сегодня. По готовности оплата 700 рублей. Без предоплаты (читайте отзывы). Во вложении скрин макета.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт на Joomla.
Исправить следующие ошибки:
В chrome слетает оформление подписи, поле your email становится белым в contact us, отступ в contact details не соблюдается.
В IE statistic counter и my skill sстановятся в один столбец.
В материале в одной таблице не отображается верхняя рамка таблицы.
Для всех браузеров.
В меньшем разрешении перестает работать скилбар и скил круги
Фото лица в about me смещено, надо по центру.
Правая стрелка в переключении проектов исчезает через какое-то время, если на нее наводишь курсор, раньше до редактирования css она оставалась всегда.
Также нужно проверить верстку в Safari, и в популярных разрешениях
1366x768
768x1024
1920x1080
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1440x900
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