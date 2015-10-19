Поправить верстку сайта

Сайт на Joomla.

Исправить следующие ошибки:

В chrome слетает оформление подписи, поле your email становится белым в contact us, отступ в contact details не соблюдается.

В IE statistic counter и my skill sстановятся в один столбец.

В материале в одной таблице не отображается верхняя рамка таблицы.

Для всех браузеров.

В меньшем разрешении перестает работать скилбар и скил круги

Фото лица в about me смещено, надо по центру.

Правая стрелка в переключении проектов исчезает через какое-то время, если на нее наводишь курсор, раньше до редактирования css она оставалась всегда.

Также нужно проверить верстку в Safari, и в популярных разрешениях

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