Верстка письма для e-mail рассылки

$10
HTML-версткаЗавершен11 заявок282 просмотра
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Добрый день! Нужно сверстать письмо e-mail рассылки, вернее верстка уже есть, но уж очень кривая, нужно исправить косяки.

8 лет назад
Djazz
42 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
ezobraz
30 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад
$10
1 день
Виталий отлично справился с задачей. Быстро, качественно. Рекомендую.
Было приятно сотрудничать с Александром. Всем остался доволен.