Сверстать письмо для рассылки

HTML-версткаЗавершен13 заявок251 просмотр
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Нужно сверстать небольшое письмо для рассылки.

8 лет назад
shops-dev
Рушиц 
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
kasanders
35 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
8 дней назад
8 лет назад
$22
1 день
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было предоставлено полное ТЗ, которое не вызывало никаких вопросов! Андрей постоянно на связи, и спорные моменты решались мгновенно! с оплатой все чётко, как и договаривались!
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