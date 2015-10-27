Адаптивная html верстка

Нужно срочно сверстать макеты. Верстка должна быть готова до 24.10.2015г.

Требования:

полное соответствие макетам

адаптивность

валидность

кроссбраузерность

Исполнитель будет выбран до 23:00 (мск) 20.10.2015

Обязательно указывайте стоимость и сроки, без них заявку не рассматриваю.

Если можете натянуть на WP называйте отдельно сроки по натяжке и ее стоимость (не более 30$)

Предпочтение исполнителям с 20+ отзывами, безупречной репутацией и ценой за верстку в пределах 50$.

Ссылка на макеты: https://www.dropbox.com/s/x93ry9vm9n2x8aw/WEB.rar?dl=0

Исполнителю будут дополнительно высланы макеты мобильной версии