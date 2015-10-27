Адаптивная html верстка

HTML-версткаЗавершен11 заявок546 просмотров
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Нужно срочно сверстать макеты. Верстка должна быть готова до 24.10.2015г.

Требования:

  • полное соответствие макетам
  • адаптивность
  • валидность
  • кроссбраузерность
Исполнитель будет выбран до 23:00 (мск) 20.10.2015

Обязательно указывайте стоимость и сроки, без них заявку не рассматриваю.

Если можете натянуть на WP называйте отдельно сроки по натяжке и ее стоимость (не более 30$)

Предпочтение исполнителям с 20+ отзывами, безупречной репутацией и ценой за верстку в пределах 50$.

Ссылка на макеты: https://www.dropbox.com/s/x93ry9vm9n2x8aw/WEB.rar?dl=0

Исполнителю будут дополнительно высланы макеты мобильной версии

HTML
8 лет назад
sholex
39 летБеларусь
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
VladKorn
28 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад
$40
3 дня
Прекрасный исполнитель. Поставленные задачи выполняет в срок и очень качественно. Доработок/замечаний по макету практически не было, а те что были, сразу же исправлялись. Однозначно рекомендую, буду обращаться еще.
Всегда на связи, постановка задачи и правок четкие. Оплатил работу моментально. Рекомендую!
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