Требуется верстальщик и-мейл писем!

Добрый день! Сайт работает на Wordpress. Необходимо внести правки в верстку. Подробности в ТЗ: https://docs.google.com/document/d/1loliJoVwlztra-b5vOArK0Ak88vs4NQmp4f2q0k25Vw/edit?usp=sharing Правки необходимо внести на сайт в течение нескольких часов. Просьба отвечать на проект свободным в данный момент.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день.
Необходимо сверстать письмо. дизайн будет готов вечером.
есть стандартная стоимость? и срок исполнения. ничего особенного и нового не будет. письмо текстовое, не с товарами.
Спасибо. Жду Ваши сообщения.
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