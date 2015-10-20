Адаптивная верстка и программирование интернет-магазина обуви. Всего около 8 стр. Мобильный дизайн отрисован для ключевых страниц. Пример дизайна отправлю исполнителю. Сроки: 10 дней. Ориентировочный бюджет: 3000-4000 грн.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать адаптивную верстку(под мобильные телефоны и планшеты) для существующего сайта на CMS Вордпресс.
Просьба в заявке указывать примеры работ и приблизительную стоимость.
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