Адаптивная верстка

HTML-версткаЗакрыт18 заявок379 просмотров
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Нужно сделать адаптивную верстку(под мобильные телефоны и планшеты) для существующего сайта на CMS Вордпресс.

Просьба в заявке указывать примеры работ и приблизительную стоимость.

8 лет назад
Ekulin
Егор 
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
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