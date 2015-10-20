Адаптивная верстка

Вот эту страницу нужно поменять [url=http://kadastrmap.ru/zakazat-dokumenty-s-rosreestra/]kadastrmap.ru/zakazat-dok...[/url] есть готовые макеты, сайт на WP ссылка на макеты [url=https://cloud.mail.ru/public/4HhyVAVwxFSN/%D0%9A%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0/]cloud.mail.ru/public/4Hhy...[/url] Связь по скайпу, система оплаты робокасса уже подключена надо будет только поменять чтобы работала с новой страницей. Отзывы есть готовые надо их вставить. Пишите бюжет и ...