Исправить вёрстку и конфликт скриптов ДЖУМЛА

HTML-версткаЗавершен6 заявок753 просмотра
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http://gps495.ru

нужна нормальная вёрстка и работа сайта в Опере, Хроме, Фоксе, Я браузере

также сайту делалась адаптивная вёрстка для моб устройств (не убить её) хотя сделана она криво как сказали мне.

в Фоксе например фильтрация перестаёт работать. Вот процитирую человека который в этом разбирается но у него нет в ближайшую неделю на это времени:

"Там проблемы помимо того, что он не работает в фаерфоксе. этот модуль за каким-то чертом выводится несколько раз в шаблоне, для чего? видимо для того, чтобы в мобильной версии этот модуль был в другом месте.

Это конечно правильно, но сделано через одно место. Так адаптив не делается. Привет от меня пламенный верстальщику))

Поскольку в шаблоне несколько одинаковых модулей, то после аякс обновления модули дублируются до бесконечности. Кроме того путанница со скриптами. Тоже несколько раз загружаются одни и те же библиотеки. Руки бы вырвать"

Что сделать?

1) СРОЧНО исправить вёрстку во всех браузерах

2) Проверить работоспособность фильтра во всех бразуерах и где не поладки будут - исправить

8 лет назад
PypseG
Алина 
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
Выбранный исполнитель
stepanbuhtiy95
Степан 
28 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
8 лет назад
$15
2 дня
Не первый раз сотрудничаю с Степаном. Как всегда осталась довольна сотрудничеством на все 100% Рекомендую
Приятно было поработать. Отличный заказчик. Рекомендую.
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