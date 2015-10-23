Исправить вёрстку и конфликт скриптов ДЖУМЛА

http://gps495.ru

нужна нормальная вёрстка и работа сайта в Опере, Хроме, Фоксе, Я браузере

также сайту делалась адаптивная вёрстка для моб устройств (не убить её) хотя сделана она криво как сказали мне.

в Фоксе например фильтрация перестаёт работать. Вот процитирую человека который в этом разбирается но у него нет в ближайшую неделю на это времени:

"Там проблемы помимо того, что он не работает в фаерфоксе. этот модуль за каким-то чертом выводится несколько раз в шаблоне, для чего? видимо для того, чтобы в мобильной версии этот модуль был в другом месте.

Это конечно правильно, но сделано через одно место. Так адаптив не делается. Привет от меня пламенный верстальщику))

Поскольку в шаблоне несколько одинаковых модулей, то после аякс обновления модули дублируются до бесконечности. Кроме того путанница со скриптами. Тоже несколько раз загружаются одни и те же библиотеки. Руки бы вырвать"

Что сделать?

1) СРОЧНО исправить вёрстку во всех браузерах

2) Проверить работоспособность фильтра во всех бразуерах и где не поладки будут - исправить