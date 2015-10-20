Настройка GTM для электронной коммерции

Нужно сделать модальное окно (всплывающее окно), которое во весь экран. Превеью окна http://joxi.ru/12M1VOaf8ZJ12J На выходе нам нужна просто страница html со ссылкой, которое открывает модальное окно. Этот код мы интегрируем в наш сайт. Функционал как на сайте http://inshade.ru/category/ss15/lookbook-ss15 (при клике ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужна консультация по настройке GTM для электронной коммерции.
не могу разобраться в этом: https://developers.google.com/tag-manager/devguide#datalayer
необходимо на уже готовом сайте объяснить, что должно подгружаться в datalayer и как правильно настроить электронную коммерцию. Как должен быть воткнуть контейнер. На каких страницах надо втыкать datalayer, а на каких нет.
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