Настройка GTM для электронной коммерции

Нужна консультация по настройке GTM для электронной коммерции.

не могу разобраться в этом: https://developers.google.com/tag-manager/devguide#datalayer

необходимо на уже готовом сайте объяснить, что должно подгружаться в datalayer и как правильно настроить электронную коммерцию. Как должен быть воткнуть контейнер. На каких страницах надо втыкать datalayer, а на каких нет.