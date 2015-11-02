Требуется спец с знаниям html/CSS на высоком уровне

HTML-версткаЗавершен7 заявок490 просмотров
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Требуется спец с знаниям html/CSS на высоком уровне для редактирования шаблона сайта полностью сделанного на html

Шаблон куплен тут http://themeforest.net/item/alaska-responsive-htmlcss-hosting-template/11677280

HTMLCSS
8 лет назад
oshik
Ирина 
41 годУкраина
11 лет в сервисе
Была
год назад
Выбранный исполнитель
glutaminefree
Андрей 
35 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
8 лет назад
$30
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Понятно объяснена задача, оплата после каждого этапа работы без задержек.
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