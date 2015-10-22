Верстка из PSD

Требуется сделать кроссбраузерную чистую верстку (без натяжки). Срок - до вечера пятницы желательно. Максимальный бюджет - 140$ (9к руб). Детали, ссылка на макеты в png и прототип - в приложении.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется сверстать макет с плагинами jquery
1. Макеты в PSD со шрифтами со слоями
2. Плагины должны быть рабочими
3. Версии верстки всего 3 под 3 разных разрешений.
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