Сверстать и натянуть на готовый сайт верстку

Задача следующая:

Есть сайт сушивкемерово.рф. Компания проходит процедуру смены бренда, сайт готов и написан на Wordpress, но в связи со сменой бренда сделан легкий редизайн. Макет во вложении. Задача - сверстать сайт по готовому макету в PSD (изменения в дизайне минимальны, в функционале как таковых изменений нет вообще).

Заказ срочный, срок 3-4 дня. В дальнейшем (а может быть и сразу) готовы работать по разработке мобильной версии для этого сайта, от вас нужен бюджет и сроки. Исполнителя выбираю в течение суток, от вас бюджет и портфолио.