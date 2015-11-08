Сверстать и натянуть на готовый сайт верстку

HTML-версткаЗавершен6 заявок312 просмотров
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Задача следующая: 

Есть сайт сушивкемерово.рф. Компания проходит процедуру смены бренда, сайт готов и написан на Wordpress, но в связи со сменой бренда сделан легкий редизайн. Макет во вложении. Задача - сверстать сайт по готовому макету в PSD (изменения в дизайне минимальны, в функционале как таковых изменений нет вообще). 

Заказ срочный, срок 3-4 дня. В дальнейшем (а может быть и сразу) готовы работать по разработке мобильной версии для этого сайта, от вас нужен бюджет и сроки. Исполнителя выбираю в течение суток, от вас бюджет и портфолио.

8 лет назад
bumer001
34 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
jump-jumpo
32 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад
$50
3 дня
Отличный исполнитель, качественно и в срок выполнил работу. Спасибо.
Хороший заказчик, приятно было сотрудничать.
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