bumer001

Вадим bumer001

 
36 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$50
выплачено фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

inetdelo
33 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$30
10 баллов
9 лет назад
Завершить работу над проектом на Wordpress
WordPress
спасибо за сотрудничество!
Все хорошо!
Ответный отзыв
beseda
36 лет
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$105
9 баллов
9 лет назад
Ведение группы Вконтакте
Адекватно, всё оперативно, всегда на связи. Плюсую!
Отличный подрядчик - сделал все, что нужно и даже больше. Всегда на связи, все вопросы решались быстро и взаимовыгодно. Спасибо за работу.
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jump-jumpo
34 года
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
$50
10 баллов
10 лет назад
Сверстать и натянуть на готовый сайт верстку
WordPress
Хороший заказчик, приятно было сотрудничать.
Отличный исполнитель, качественно и в срок выполнил работу. Спасибо.
Ответный отзыв
Special_SMM
Владимир 
32 года
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$240
9 баллов
10 лет назад
Ведение групп в социальных сетях
Рекомендую Вадим, как заказчика. Все понятно изложено, работать комфортно
Рекомендую Владимира как исполнителя.
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