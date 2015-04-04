Задача следующая: Есть сайт сушивкемерово.рф. Компания проходит процедуру смены бренда, сайт готов и написан на Wordpress, но в связи со сменой бренда сделан легкий редизайн. Макет во вложении. Задача - сверстать сайт ...
- HTML-верстка1 исполнительЗавершен10 лет назад
Нужно добавить промежуточный этап (конструктор) при добавлении воков и пиццы в корзину и соответственно ввести расчет стоимости на сайт www.sushi-project.ru. Сайт сделан на Wordpress. Смысл вот какой: Сайт wokfox.ru (уже показывали). ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Необходимо сделать сайт для сетевой компании, на основе старого, написанного на Drupal. Необходимо: 1. Переверстать на основе нового дизайн проекта (хотя бы примерно) 2. Простроить новую матрицу. Матрица состоит из 7 уровней. ...Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт10 лет назад
Необходимо добавить конструктор для составления и оформления заказа и сделать некоторые доработки на сайте www.sushi-project.ru. Сайт натянут на wordpress. Требования следующие: 1. Нужна возможность выбрать до 10 рекомендуемых позиций, которые как-то рандомно из списка ...Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Остались мелочи - нужно поправить косяки по верстке в пк и мобильной версии. lot-comfort.amcreations.com.ua - это то, что есть. Подрядчик из-за недостатка времени или по каким-то другим причинам работу не закончил. ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен10 лет назад
Необходимо разработать мобильное приложение по тематике помощь водителям на дороге. Платформы: ios и android Функции для пользователя: 1. Более глубоко - для компании, которая внедряет системы бонусов требуется приложение, которым ...Мобильные приложения3 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $240
Необходим подрядчик для ведения групп по 3 направлениям, связанным с доставкой суши. 1. Доставка суши в Кемерово — Суши Project https://vk.com/sushiproject — существующая группа Необходимо: ведение группы Вконтакте ...Социальные сети (SMM и SMO)8 заявокЗакрыт10 лет назад
- $240
Необходим подрядчик для ведения групп по 3 направлениям, связанным с доставкой суши. 1. Доставка суши в Кемерово - Суши Project https://vk.com/sushiproject - существующая группа Необходимо: ведение группы Вконтакте ...Социальные сети (SMM и SMO)1 исполнительЗавершен10 лет назад
Необходимо SEO для сайта стоматологической клиники. Адрес сайта - www.stomatolog-kemerovo.ru. Регион: г. Кемерово. С вас портфолио, стоимость и сроки. Заявки рассматриваю в течение недели, потом определяюсь с исполнителем.Поисковые системы (SEO)25 заявокЗакрыт10 лет назад
Требуется продвинуть в Instagram доставку японской еды. www.vk.com/sushiproject - это группа Вконтакте. От вас решение по раскрутке, необходимый бюджет, кейсы.Социальные сети (SMM и SMO)5 заявокЗакрыт10 лет назад
Ведение сообщества в Вконтакте vk.com/sushiproject согласно контент-плану. Требуется: - 5-6 публикаций в день - Брендирование постов (все материалы есть) - Проведение акций, розыгрышей и т д + ...Социальные сети (SMM и SMO)1 исполнительЗавершен10 лет назад
Требуется разработка приложений на IOS и Android для тренинговой компании. Что будет: 1. Анонсы мероприятий, к ним описания с фотографиями 2. Возможность записи на мероприятие через приложение 3. Push ...Мобильные приложения3 заявкиЗакрыт10 лет назад