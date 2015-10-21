Доработать сайт на Wordpress для службы доставки

Нужно добавить промежуточный этап (конструктор) при добавлении воков и пиццы в корзину и соответственно ввести расчет стоимости на сайт www.sushi-project.ru. Сайт сделан на Wordpress.

Смысл вот какой:

Сайт wokfox.ru (уже показывали). при добавлении вока там появляется дополнительное окно, где можно выбрать гарнир и остроту. Касаемо остроты у нас такого не будет, должна быть возможность:

а) выбрать гарнир. каждому воку идет свой набор гарниров, то есть к какому-то например только 2 вида лапши, а к другому лапша и рис. одна порция гарнира бесплатна, нужно дать дополнительную возможность выбрать двойную или тройную порцию - вторая и третья будет стоить денег и влиять на стоимость.

б) должна быть возможность выбрать добавки (добавки будут в принципе универсальные). то есть количество добавок и каждая добавка со своей стоимостью. В результате вок должен добавляться в корзину уже со скорректированной ценой, а информация о добавках в заказе, должна приходить оператору.

На пиццу то же самое, только там не будет гарнира дополнительного, будут только добавки (универсальные, справедливые для всех).

Дизайн есть.