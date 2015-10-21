Добрый день. Нужно добавить вот этот шаблон: shapebootstrap.net/item/1... на вот этот прототип сайта (на Twig): khom.biz/click Можно через СБР, но комиссия за ваш счет. Или можно через любой гарантийный сервис, там комиссии поменьше. Или могу перевести другим способом, но после ...
Доработать сайт на Wordpress для службы доставки
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно добавить промежуточный этап (конструктор) при добавлении воков и пиццы в корзину и соответственно ввести расчет стоимости на сайт www.sushi-project.ru. Сайт сделан на Wordpress.
Смысл вот какой:
Сайт wokfox.ru (уже показывали). при добавлении вока там появляется дополнительное окно, где можно выбрать гарнир и остроту. Касаемо остроты у нас такого не будет, должна быть возможность:
а) выбрать гарнир. каждому воку идет свой набор гарниров, то есть к какому-то например только 2 вида лапши, а к другому лапша и рис. одна порция гарнира бесплатна, нужно дать дополнительную возможность выбрать двойную или тройную порцию - вторая и третья будет стоить денег и влиять на стоимость.
б) должна быть возможность выбрать добавки (добавки будут в принципе универсальные). то есть количество добавок и каждая добавка со своей стоимостью. В результате вок должен добавляться в корзину уже со скорректированной ценой, а информация о добавках в заказе, должна приходить оператору.
На пиццу то же самое, только там не будет гарнира дополнительного, будут только добавки (универсальные, справедливые для всех).
Дизайн есть.
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