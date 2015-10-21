Исправить ошибку отображения статей в шаблоне drupal7

Системы управления (CMS)Закрыт5 заявок143 просмотра
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Добрый день.

Необходимо исправить ошибку в теме сайта на друпале. Скорее всего тема не была подготовлена для мультиязычности и потому статьи основного языка отображаются, а при переходе на другой пишет, что не найдено ни одной статьи. Когда меняем тему на стандартную, статьи в блоге отображаются нормально.

http://dervus.com.ua/ru/blog

Drupal
8 лет назад
mslaud
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад