Исправить ошибку отображения статей в шаблоне drupal7

Добрый день.

Необходимо исправить ошибку в теме сайта на друпале. Скорее всего тема не была подготовлена для мультиязычности и потому статьи основного языка отображаются, а при переходе на другой пишет, что не найдено ни одной статьи. Когда меняем тему на стандартную, статьи в блоге отображаются нормально.

http://dervus.com.ua/ru/blog