Подправить сайт на DLE, добавить страницу товара

Требуется добавить сайту на DLE страничку с товарами - как тут - http://qps.ru/e2aMT , только без возможности заказа, т.е. делаем через стандартные новости сайта.

И сделать собственно страничку товара - http://qps.ru/AvaXn

Все в точности как не предложенном сайте.

Прошу озвучить цену в рублях. Спасибо.