Подправить сайт на DLE, добавить страницу товара

Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка113 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется добавить сайту на DLE страничку с товарами - как тут - http://qps.ru/e2aMT , только без возможности заказа, т.е. делаем через стандартные новости сайта.

И сделать собственно страничку товара - http://qps.ru/AvaXn

Все в точности как не предложенном сайте.

Прошу озвучить цену в рублях. Спасибо.

8 лет назад
dudar
39 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад