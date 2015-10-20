Адаптация шаблона для ShopCMS

Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка138 просмотров
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Есть сверстанный шаблон. Нужно адаптировать его под ShopCMS с функционалом. Архив прикреплен.

7 лет назад
dva81
42 годаУкраина
18 лет в сервисе
Был
год назад