Адаптация шаблона для ShopCMS

Сайт каталог компаний, выбран шаблон можноустановить этот или с похожий. В шаблоне есть большая часть того что нужно, возможно что то нужно установить отдельно. Сms Joomla или wordpress.Шаблон - [url=http://joomlatemplates.youjoomla.info/youtrader/]http://joomlatemplates.youjoomla.info/youtrader/[/url][u] [/u][b][u]В шаблоне нужно:[/u][/b]1. Адаптивнаяверстка2. Разделновостей и статей.3. ...