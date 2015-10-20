Сделать мобильную версию для сайта на Instant CMS

Системы управления (CMS)Закрытнет заявок147 просмотров
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Добрый день! 

Для действующего сайта, работающего на Instant CMS, необходимо выполнить мобильную версию сайта. 

Пишите, пожалуйста, свои предложения, если есть опыт с данной CMS или желание быстро разобраться в ней. Оплата и сроки по договоренности.

8 лет назад
Svobodin
Максим 
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
4 отзыва