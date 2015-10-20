Сделать мобильную версию для сайта на Instant CMS

Доброго времени суток! Есть несколько сайтов на поддержке, необходима помощь в их доработках. на Drupal Есть основной сайт + 2 лендинга Работа на постоянку. Работа стандартная: добавление разделов, коррекция, тестирование и т.д. Очень важно быть на связи и оперативная реакция на задачи! Все ...