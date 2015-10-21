Небольшая доработка ИМ на Битрикс

$25
Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка128 просмотров
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Требуется внести изменения в оформление заказа, доработать фид в Ямаркет. Оплата по факту выполнения.

8 лет назад
valdisX
Влад 
48 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад