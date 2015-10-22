Доработки на сайте вордпресс

Системы управления (CMS)Завершен4 заявки114 просмотров
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Требуется произвести небольшие доработки на сайте. Движок - вордпресс.

1. Убрать партнерку авиабилетов и блок финансовой помощи сайту.

2.Название рубрики - переименовать в "Архив"

3. Убрать блок платной консультации и платную консультацию в заглавии

4. На передней полосе Создать окно "Задать вопрос юристам сайта"

в окне: 

Имя (обязательно)

Email (обязательно)

город (обязательно)

телефон (обязательно)

5. При переходе в статьи - должно появляться всплывающее окно с текстом "Если у Вас имеется вопрос к юристам сайта, пожалуйста воспользуйтесь формой задать вопрос юристу". Все вопросы заданные в темах будт автоматически удаляться". Все вопросы заданные через форму будут опубликованы всемсте с ответами по Вашему вопросу. Это всплывающее окно лучше сделать красным цветом с черным шрифтом текста.

Также после заглавия должно статично висеть окно "ЗАдать вопрос юристам сайта.

сайт - секвойя.рф

Возможно его дальнейшая доработка.

Цену указать в заявке на работу.

8 лет назад
alexuc
46 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
Выбранный исполнитель
booby
41 годРоссия
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
98 отзывов(-2)
8 лет назад
$10
1 день
Все работы произведены грамотно и в срок. Рекомендую.
Отличный заказчик, понятное ТЗ, предоплата, моментальная оплата, рад нашему сотрудничеству.