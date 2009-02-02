Натянуть bootstrap шаблон для Twig сайта

Добрый день. Нужно добавить вот этот шаблон: shapebootstrap.net/item/1... на вот этот прототип сайта (на Twig): khom.biz/click Можно через СБР, но комиссия за ваш счет. Или можно через любой гарантийный сервис, там комиссии поменьше. Или могу перевести другим способом, но после показа результата на вашем сервере. Вы бы заплатили вперед деньги незнакомым вам людям? Не предлагайте мне, пожалуйста, такой вариант – как максимум – поэтапаная оплата или сделка без риска.