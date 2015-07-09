Ведение групп в социальных сетях

Необходим подрядчик для ведения групп по 3 направлениям, связанным с доставкой суши.

1. Доставка суши в Кемерово - Суши Project

https://vk.com/sushiproject - существующая группа

Необходимо: ведение группы Вконтакте согласно контент-плану (4-5 публикаций в день), вывести группу в другие соц. сети (facebook, одноклассники) (помогу с оформлением сообществ). Кросспостинг допускается. Бюджет 4000 р на все соц. сети.

2. Доставка суши в Шерегеше - Суши Club

https://vk.com/sushivgeshe - существующая группа в Вк

http://ok.ru/sushiclub - существующая группа в одноклассниках

Необходимо: ведение группы Вконтакте и Одноклассниках, выход в Facebook. Вести согласно контент-плану. Бюджет 4000 р. на все соц. сети.

3. Доставка суши в Кемерово - Суши Club

групп пока нет. Можно использовать тот же контент-план, что и в Шерегеше. Сообщества оформим сами, необходимо ведение. Бюджет 4000 р. на все соц. сети - посты можно кросспостить из Шерегеша, но только без ошибок.

Общий бюджет всей работы по проекту 12000 р./мес. Нужен ответственный подрядчик, с минимальными навыками работы в фотошопе (посты должны быть брендированы). Кросспостинг допускается во всех проектах из одной соц. сети в другую. В заявке укажите портфолио. В случае, если был опыт работы по суши - вариант приветствуется. Заявки рассматриваю в течение 3-4 дней, затем принимаем решение.