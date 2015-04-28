Написание релизов и размещение их на блогах и форумах

Интересует:

1. Написание релиза (или нескольких) на продукт и рассылка по базе журналистов, базу нужно создать.

2. Размещение на тематических блогах и форумах с высокой посещаемостью.

3. За комментарии на сайтах форумах и блогах.

За что готовы платить-

За релизы, за базу журналистов (за список и форумов)

за размещение.

За комментарий на читаемом сайте или форуме.

Предлагайте.