Написание релизов и размещение их на блогах и форумах

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт3 заявки148 просмотров

Интересует:

1. Написание релиза (или нескольких) на продукт и рассылка по базе журналистов, базу нужно создать.

2. Размещение на тематических блогах и форумах с высокой посещаемостью.

3. За комментарии на сайтах форумах и блогах.

За что готовы платить-

За релизы, за базу журналистов (за список и форумов)

за размещение.

За комментарий на читаемом сайте или форуме.

Предлагайте.

10 лет назад
s200680
Юрий 
57 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров