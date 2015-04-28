Продвижение группы вконкте

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт9 заявок171 просмотр

Продвижение группы вконкте

Необходимо увеличить поток клиентов по гео http://vk.com/cupcake76

Требуется специалист в SMM с опытом работы и кейсами

10 лет назад
ddiimm565
Дмитрий 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров