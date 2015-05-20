Необходимо разместить объявление о покупке песен по рускоязычным музыкальным форумам (география не принципиальна). Текст объявления будет предоставлен. Активных ссылок не нужно! Это не SEO, просто нужны песни. Можно хрумером. ...
Постинг в сообществах вконтакте
Необходимо размещение бесплатных гостевых постов о покупке песен у авторов в группах Вконтакте. Текст объявления будет предоставлен. Из ссылок на другие ресурсы будет только почта.
Подбор музыкальных сообществ – за исполнителем
Просьба, указывать цену за пост, количество групп, в которых можете разместить посты и их суммарную аудиторию
Способ оплаты Яд-деньги, webmoney. Оплата после предоставления отчета в виде ссылок на посты
Выбранный исполнитель
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