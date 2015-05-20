Постинг в сообществах вконтакте

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Завершен4 заявки153 просмотра

Необходимо размещение бесплатных гостевых постов о покупке песен у авторов в группах Вконтакте. Текст объявления будет предоставлен. Из ссылок на другие ресурсы будет только почта.

Подбор музыкальных сообществ – за исполнителем

Просьба, указывать цену за пост, количество групп, в которых можете разместить посты и их суммарную аудиторию

Способ оплаты Яд-деньги, webmoney. Оплата после предоставления отчета в виде ссылок на посты

10 лет назад
Vikrupnov
Виктор 
41 год
15 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

stormbehind
Дэнис 
40 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
10 лет назад
$3
2 дня
Работа была проведена качественно и оперативно. Работой с Денисом доволен, буду обращаться еще.
Заказчик -- супер! Всегда на связи, своевременно оплачивает, четко ставит задачу.

Заявки фрилансеров

stormbehind
Дэнис 
40 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
10 лет назад