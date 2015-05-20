Постинг в сообществах вконтакте

Необходимо размещение бесплатных гостевых постов о покупке песен у авторов в группах Вконтакте. Текст объявления будет предоставлен. Из ссылок на другие ресурсы будет только почта.

Подбор музыкальных сообществ – за исполнителем

Просьба, указывать цену за пост, количество групп, в которых можете разместить посты и их суммарную аудиторию

Способ оплаты Яд-деньги, webmoney. Оплата после предоставления отчета в виде ссылок на посты