Подписчики ВК, ФБ,инстаграмм

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт10 заявок165 просмотров

Необходимо по 1-2 тысячи подписчиков в ВК, ФБ и ИГ,

От вас цена и количество, которое можете пригласить.

Связь желательно в скайпе

10 лет назад
saymon-kkd
Панферов 
41 год
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
38 отзывов(-5)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров