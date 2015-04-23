Посты в соц сетях

Всем привет! Нужно разместить 100 постов в группах, пабликах социальных сетей то есть берете заходите в сообщество и предлогаете тему админам, можете им что нибудь написать для стимуляции. Группы женской тематики от 10 000 подписчиков и живые. Размещатся будут история людей. Кто готов? Оставляйте контакты, оплата 15р пост. Прилогаю пример истории. Жду Вас.