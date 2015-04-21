Продвижение в соцсетях

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Закрыт16 заявок217 просмотров

тематика - обучение аргентинскому танго.

задача - привлечь учеников на Интенсивный курс обучения танго. Сайт tango-vesna.ru

Это первая ступень обучения в школе танго. Далее люди продолжают обучение в школе интенсивного обучение танго "Уроки танго".

У нас есть группа в контакте.

Надо ее вести, продвигать, привлекать людей на курс и на занятия в школу.

Уникальность - в методике, которая позволяет станцевать свое первое танго за 2 дня курса.

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10 лет назад
markina2001
Ольга 
40 лет
12 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров