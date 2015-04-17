Постинг вконтакте

Необходимо размещение постов о начале работы сервиса по обмену эл. валют в группах Вконтакте со ссылкой на сайт обменника. Текст для размещение – предоставляется.

Подбор групп по заданным параметрам заказчика – за исполнителем

Просьба, указывать цену за пост, количество групп, в которых можете разместить посты и сроки исполнения.

Способ оплаты Яд-деньги, webmoney, Приват 24. Оплата после предоставления отчета в виде ссылок на посты.