Постинг вконтакте

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт6 заявок206 просмотров

Необходимо размещение постов о начале работы сервиса по обмену эл. валют в группах Вконтакте со ссылкой на сайт обменника. Текст для размещение – предоставляется.

Подбор групп по заданным параметрам заказчика – за исполнителем

Просьба, указывать цену за пост, количество групп, в которых можете разместить посты и сроки исполнения.

Способ оплаты Яд-деньги, webmoney, Приват 24. Оплата после предоставления отчета в виде ссылок на посты.

10 лет назад
ketrinesh
40 лет
11 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Luidmilka
Людмила 
32 года
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад
10 лет назад
$1
7 дней

Заявки фрилансеров

Luidmilka
Людмила 
32 года
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад
10 лет назад