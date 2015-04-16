Настройка рекламы в соц. сетях

$700
  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт15 заявок217 просмотров

Здравствуйте

У меня инфобизнес в нише обучения созданию бизнеса с нуля

Необходимо: настроить рекламу в одной из соц. сетей: либо ВКонтакте, либо Facebook, либо Одноклассники для набора людей на вебинары

Бюджет на рекламу 30 000 рублей

10 лет назад
kristinniki
Кристина 
33 года
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад

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Нет заявок фрилансеров