Постинг на форумах Московского региона. Тема - ремонт.

Необходимо размещение комментариев на форумах Москвы и области. Список Ваш, форум должен содержать раздел про ремонт или строительство.

Постинг на тему ремонт и строительство, текст для размещения дадим.

Пожалуйста, указывайте цену за пост с активной ссылкой на сайт, за пост без ссылки но с контактами сотрудников фирмы, количество ссылок, которые можете разместить.

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