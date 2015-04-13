Постинг на форумах Московского региона. Тема - ремонт.

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Закрыт3 заявки147 просмотров

Необходимо размещение комментариев на форумах Москвы и области. Список Ваш, форум должен содержать раздел про ремонт или строительство.

Постинг на тему ремонт и строительство, текст для размещения дадим.

Пожалуйста, указывайте цену за пост с активной ссылкой на сайт, за пост без ссылки но с контактами сотрудников фирмы, количество ссылок, которые можете разместить.

Оплата на webmoney, через три дня после размещения ссылок.

10 лет назад
YaetoyA
48 лет
12 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров