Нужно привлечение целевого трафика на лендинг tekhosmotr24.ru с оплатой за заявки из Москвы и Московской области. Оплачиваются такие действия: заполнение любой заявки на сайте (с подтверждением заявки по телефону), телефонные звонки, обращения в онлайн ...
Постинг на форумах Московского региона. Тема - ремонт.
Необходимо размещение комментариев на форумах Москвы и области. Список Ваш, форум должен содержать раздел про ремонт или строительство.
Постинг на тему ремонт и строительство, текст для размещения дадим.
Пожалуйста, указывайте цену за пост с активной ссылкой на сайт, за пост без ссылки но с контактами сотрудников фирмы, количество ссылок, которые можете разместить.
Оплата на webmoney, через три дня после размещения ссылок.
Заявки фрилансеров
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