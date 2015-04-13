Лидогенерация для лендинга Техосмотр Москва

Нужно привлечение целевого трафика на лендинг tekhosmotr24.ru с оплатой за заявки из Москвы и Московской области.

Оплачиваются такие действия: заполнение любой заявки на сайте (с подтверждением заявки по телефону), телефонные звонки, обращения в онлайн чат.

Готовы платить до 250 р. за одну заявку.

Не рассматриваются заявки без цены за 1 заявку.