Лидогенерация для лендинга Техосмотр Москва

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт2 заявки161 просмотр

Нужно привлечение целевого трафика на лендинг tekhosmotr24.ru с оплатой за заявки из Москвы и Московской области.

Оплачиваются такие действия: заполнение любой заявки на сайте (с подтверждением заявки по телефону), телефонные звонки, обращения в онлайн чат.

Готовы платить до 250 р. за одну заявку.

Не рассматриваются заявки без цены за 1 заявку.

Лидогенерация
10 лет назад
Avangardman
Александр 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
15 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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