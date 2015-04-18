Магазин часов нуждается в раскрутке

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Завершен11 заявок305 просмотров

Здравствуйте уважаемые фрилансеры, треубуется раскрутить магазин часов в соцсетях. Twitter, Google, VK/ Необходимы продажи и прирост целевой аудитории

10 лет назад
harlem
49 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
1 отзыв

Выбранный исполнитель

orlovigor
Игорь 
39 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
10 лет назад
$100
7 дней
Ответственный исполнитель. Всегда на связи. Уже привел клиентов на сайт
Своевременная оплата. Четкая постановка задач

Заявки фрилансеров

orlovigor
Игорь 
39 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
10 лет назад

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