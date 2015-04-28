обрый день, требуется специалист по раскрутке на определённых форумах: 1) Раскрутка аккаунтов до 10 на одном форуме 2) По тематическим форумам и городам 3) Добавление информации с ссылками на сайт ...
Создание страничек Facebook, Twitter, Pinterest, G+
Есть магазин по продаже ювелирных изделий на платформе ETSY
Нужно под данный магазин сделать тематические группы (странички) в Facebook, Twitter, Pinterest, G+
Наполнить, провести первичную оптимизацию, нагнать (пригласить) реальных юзеров (фоловеров)
В перспективе длительное сотрудничество с дальнейшей поддержкой
Аудитория - США
Выбранный исполнитель
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