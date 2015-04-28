Создание страничек Facebook, Twitter, Pinterest, G+

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Завершен4 заявки202 просмотра

Есть магазин по продаже ювелирных изделий на платформе ETSY

Нужно под данный магазин сделать тематические группы (странички) в Facebook, Twitter, Pinterest, G+

Наполнить, провести первичную оптимизацию, нагнать (пригласить) реальных юзеров (фоловеров)

В перспективе длительное сотрудничество с дальнейшей поддержкой

Аудитория - США

10 лет назад
PypseG
Алина 
38 лет
15 лет в сервисе
Была
2 года назад

Выбранный исполнитель

Sonya_L
40 лет
11 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
10 лет назад
$32
15 дней
Огромное спасибо Светлане за сотрудничество Всё выполнено на отменно и в срок Будем и дальше сотрудничать
Алина - лёгкий и добропорядочный заказчик. Очень рада сотрудничеству! Желаю удачи в реализации проектов!

Заявки фрилансеров

Sonya_L
40 лет
11 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
10 лет назад