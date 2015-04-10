Продвижение в соц сетях по здоровому питанию

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт6 заявок167 просмотров

Нужна идея, как продвинуть здоровое питание в соц сетях Казахстана (FB, VK, Odnoklassniki), надо СММ спеца который будет продвигать эту тематику на протяжении 4-х месяцев. Заявка рассматривается после только при подачи идеи.

10 лет назад
vitalycool
Виталий 
43 года
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

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