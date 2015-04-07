Нужно продвижение в СPA сетях

Требуется ручное размещение объявлений на сайтах трудоустройств. Тематика - предлагаю работу. Россия и все СНГ, может даже русскоязычный забугор. Вижу раелизацию так: создаем совместный почтовый ящик, которым исполнитель пользуется для подтверждения адреса, а я для ...