Продвинуть группу

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт1 заявка113 просмотров

Мне нужно нагнать людей в группу в контакте

Необходимо 2-3 тыс человек.

Тема: трудоустройство

10 лет назад
polshatrud
Ольга 
55 лет
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров