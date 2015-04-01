Бюджет 1500 рублей. Тематика спортивное питание. Аватарка нравится в таком стиле https://vk.com/steelmagaz Меню в таком https://vk.com/ironpvl?w=page-94242902_50304914
Размещение объявлений
Нужно разместить объявления на рекламных досках по недвижимости.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Социальные сети (SMM и SMO)19 заявокЗакрыт10 лет назад
- $30
Создать группы в социальных сетях. Инстаграмм, ВК, ФБ, Линкедин, Гугл, Твитер Тема групп www.super-ego.info www.appwau.com также отдельные группы созданных мобильных приложениях.Социальные сети (SMM и SMO)11 заявокЗакрыт10 лет назад
Темы: 1. Натуральная косметика (аюрведическая, Индия) массового спроса. 2. Отдых, путешествия для вегетарианцев, йога-туры. Контент в группах есть, некоторое кол-во людей тоже. ...Закрыт10 лет назад
Необходимо пройти модерацию и запустить рекламу на тематики 1) Жидкий каштан (средство для похудения) 2) Крем для увеличения груди bust spa Интересуют социальные сети Вконтакте и ОдноклассникиЗакрыт10 лет назад
- $100
Интернет-магазину требуется продвижение-посты в соц. сетях : инстаграм и группу вконтакте, ЦЕНА УКАЗАННА ЗА ДВА ПРОЕКТА. Акаунты созданы, необходимо наполнение новостями,фото и т.д. Предпочтительно девушки т.к товары на сайте женские.Социальные сети (SMM и SMO)17 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимо разработать дизайн и оформить существующую группу ВКонтакте для финансового информационного проекта. Требования к оформлению: 1) Дизайн должен соответствовать по стилю дизайну ресурса 2) Аватар группы должен содержать логотип ...Закрыт10 лет назад
1. Пригласить в группу http://vk.com/garantcentrspb 40 человек только жителей СПБ. 2. Список приглашенных выложить в отчете 3. Скрин , где четко видно куда и сколько пригласилиСоциальные сети (SMM и SMO)1 заявкаЗакрыт10 лет назад
- $50
Добрый день, мне нужна помощь в вопросе продвижение сайта. В том числе соцсетях (VK, Twitterm FB, Instagram)Социальные сети (SMM и SMO)1 исполнительЗавершен10 лет назад
Добрый день! Ищем специалиста, который поможет нам в продвижение во Вконтакте.Социальные сети (SMM и SMO)15 заявокЗакрыт10 лет назад