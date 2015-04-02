Комплексное продвижение сайта, соцсети

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Завершен14 заявок185 просмотров

Добрый день, мне нужна помощь в вопросе продвижение сайта. В том числе соцсетях (VK, Twitterm FB, Instagram)

10 лет назад
amg1
38 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

maksiv
Максим 
40 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
3 отзыва
10 лет назад
$50
7 дней
Очень исполнительный и коммуникабельный человек, обладающий глубокими знаниями в сфере интернет маркетинга
Спасибо за заказ!

Заявки фрилансеров

maksiv
Максим 
40 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
3 отзыва
10 лет назад