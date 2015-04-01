Продвижение инстаграм и группы вк

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт17 заявок224 просмотра

Интернет-магазину требуется продвижение-посты в соц. сетях : инстаграм и группу вконтакте, ЦЕНА УКАЗАННА ЗА ДВА ПРОЕКТА. Акаунты созданы, необходимо наполнение новостями,фото и т.д. Предпочтительно девушки т.к товары на сайте женские.

10 лет назад
slava178
37 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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Нет заявок фрилансеров