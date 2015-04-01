Гарант

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт1 заявка155 просмотров

1. Пригласить в группу http://vk.com/garantcentrspb 40 человек только жителей СПБ.

2. Список приглашенных выложить в отчете

3. Скрин , где четко видно куда и сколько пригласили

10 лет назад
ValentinaAleksan
Валентина 
43 года
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров