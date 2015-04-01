Оформление и продвижение группы в ВК

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт19 заявок269 просмотров

Бюджет 1500 рублей.

Тематика спортивное питание.

Аватарка нравится в таком стиле https://vk.com/steelmagaz

Меню в таком https://vk.com/ironpvl?w=page-94242902_50304914

10 лет назад
sashadeo555
Александр 
36 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров