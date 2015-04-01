Необходимо продвинуть группу вк, сколько это стоит?!
Необходимо оформить группу ВК
Необходимо разработать дизайн и оформить существующую группу ВКонтакте для финансового информационного проекта.
Требования к оформлению:
1) Дизайн должен соответствовать по стилю дизайну ресурса
2) Аватар группы должен содержать логотип FinWiz.ru и основные лозунги сайта.
3) Картинка меню и аватар должны дополнять друг-друга и соответствовать тематике проекта.
4) Плюс отдельно картинку для ВК как тут https://pp.vk.me/c623131/v623131021/26daa/d0FQhQ1Zy14.jpg только с тематикой FinWiz.ru и лого
Пример дизайна группы, который нравится:
В заявке просьба указывать цену. Указывать можете в любой валюте, оплата будет рублями и на Яндекс деньги. Высылайте ссылку на пример выполненного проекта по оформлению группы ВКонтакте.
При выполнении задания, нужно будет предоставить несколько вариантов оформления страницы, и отдельной картинки из пункта 4.
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