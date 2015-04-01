Необходимо оформить группу ВК

Необходимо разработать дизайн и оформить существующую группу ВКонтакте для финансового информационного проекта.

Требования к оформлению:

1) Дизайн должен соответствовать по стилю дизайну ресурса

2) Аватар группы должен содержать логотип FinWiz.ru и основные лозунги сайта.

3) Картинка меню и аватар должны дополнять друг-друга и соответствовать тематике проекта.

4) Плюс отдельно картинку для ВК как тут https://pp.vk.me/c623131/v623131021/26daa/d0FQhQ1Zy14.jpg только с тематикой FinWiz.ru и лого

Пример дизайна группы, который нравится:

https://vk.com/alpari_forex

https://vk.com/insider_pro

https://vk.com/bankiru_club

https://vk.com/vesti.nauka

https://vk.com/vkscience

В заявке просьба указывать цену. Указывать можете в любой валюте, оплата будет рублями и на Яндекс деньги. Высылайте ссылку на пример выполненного проекта по оформлению группы ВКонтакте.

При выполнении задания, нужно будет предоставить несколько вариантов оформления страницы, и отдельной картинки из пункта 4.