Бюджет 1500 рублей. Тематика спортивное питание. Аватарка нравится в таком стиле https://vk.com/steelmagaz Меню в таком https://vk.com/ironpvl?w=page-94242902_50304914
Раскрутить 2 группы в ВК
Темы:
1. Натуральная косметика (аюрведическая, Индия) массового спроса.
2. Отдых, путешествия для вегетарианцев, йога-туры.
Контент в группах есть, некоторое кол-во людей тоже.
Контентом группы занимается наш человек.
Боты не интересуют.
Если по итогам проверки выявляются боты, работа считается не выполненной.
Пишите сразу примерную цену за каждые 100 вступивших. Без цены предложения не рассматриваются.
Ссылки на группы дам в личку после выбора по цена/отзывы.
Оплата по факту за каждые 100. QIWI
Заявки фрилансеров
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