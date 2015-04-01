Запуск РК в контакте

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт6 заявок185 просмотров

Необходимо пройти модерацию и запустить рекламу на тематики

1) Жидкий каштан (средство для похудения)

2) Крем для увеличения груди bust spa

Интересуют социальные сети Вконтакте и Одноклассники

10 лет назад
eramar
34 года
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров