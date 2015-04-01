Необходимо продвинуть группу вк, сколько это стоит?!
Запуск РК в контакте
Необходимо пройти модерацию и запустить рекламу на тематики
1) Жидкий каштан (средство для похудения)
2) Крем для увеличения груди bust spa
Интересуют социальные сети Вконтакте и Одноклассники
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Социальные сети (SMM и SMO)30 заявокЗакрыт9 лет назад
Бюджет 1500 рублей. Тематика спортивное питание. Аватарка нравится в таком стиле https://vk.com/steelmagaz Меню в таком https://vk.com/ironpvl?w=page-94242902_50304914Социальные сети (SMM и SMO)19 заявокЗакрыт10 лет назад
- $100
Интернет-магазину требуется продвижение-посты в соц. сетях : инстаграм и группу вконтакте, ЦЕНА УКАЗАННА ЗА ДВА ПРОЕКТА. Акаунты созданы, необходимо наполнение новостями,фото и т.д. Предпочтительно девушки т.к товары на сайте женские.Социальные сети (SMM и SMO)17 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимо разработать дизайн и оформить существующую группу ВКонтакте для финансового информационного проекта. Требования к оформлению: 1) Дизайн должен соответствовать по стилю дизайну ресурса 2) Аватар группы должен содержать логотип ...Социальные сети (SMM и SMO)6 заявокЗакрыт10 лет назад
1. Пригласить в группу http://vk.com/garantcentrspb 40 человек только жителей СПБ. 2. Список приглашенных выложить в отчете 3. Скрин , где четко видно куда и сколько пригласилиСоциальные сети (SMM и SMO)1 заявкаЗакрыт10 лет назад
- $50
Добрый день, мне нужна помощь в вопросе продвижение сайта. В том числе соцсетях (VK, Twitterm FB, Instagram)Социальные сети (SMM и SMO)1 исполнительЗавершен10 лет назад
Добрый день! Ищем специалиста, который поможет нам в продвижение во Вконтакте.Социальные сети (SMM и SMO)15 заявокЗакрыт10 лет назад
- $50
Здравствуйте друзья! Нужен трафик на сайт, сейчас используем Яндекс директ и Гугл эдвордс (уже работаем с людьми, эти варианты не предлагать). Хотим подключить мейл ру одноклассники вк фейсбук тизерная реклама, в общем вся остальная реклама ...Закрыт10 лет назад
Необходимо добавить контент(фото описание услуг) в группу ВК и аккаунт Инстаграм, направление деятельности продвижение в ИНстаграм.Закрыт10 лет назад
- $5
есть написанные 12 комментарии, нужно их добавить к первых 6-и фоткам рекламного аккаунта в instagram с разных женских аккаунтов с длинными волосами можно использовать аккаунты с закрытым профилем комментарии надо добавить сегодня равномерно ...Закрыт10 лет назад