Создать группы в соцсетях

Здравствуйте друзья! Нужен трафик на сайт, сейчас используем Яндекс директ и Гугл эдвордс (уже работаем с людьми, эти варианты не предлагать). Хотим подключить мейл ру одноклассники вк фейсбук тизерная реклама, в общем вся остальная реклама ...