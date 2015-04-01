Подписчики Вконтакте

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт11 заявок206 просмотров

Необходимо заполнить пустую группу Вконтакте подписчиками, 1000 человек.

Рассматриваю варианты:

1. Все равно, кто это

2. Реальные

3. Реальные с таргетингом по городу (Москва)

Оплата ВМ, Киви (приоритет)

10 лет назад
megabbon
Максим 
45 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров