Необходимо сверстать одну страницу сайта, и одеть её на Joomla На странице текст, картинки, слайдер, все компоненты установлены, дорабатывать ничего не нужно. Адаптивная верстка, есть три макета: для ПК, смартфона, планшета. Оплата электронными деньгами, после выполнения работы. Делаете у ...