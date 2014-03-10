Необходим специалист для доработки продукта на Joomla (виджет). РФ, оплата по договору. Преимуществом будет - дизайн+адаптивная верстка
Максим Максимов megabbonmegabbon
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Проводим вебинары по интернет-праву, авторским правам, работаем с 2006 года.
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Есть проект, который связан с кэшбэк. Необходимо обеспечить его целевым трафиком: женщины, Москва, СПб - 18 - 45 лет Важно учитывать показатель эффективности - реальные заказы пользователей. У некоторых позиция разрешена контекстная реклама на бренд. Тестовый период. Есть эффективные ...Контекстная реклама2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Необходимо написать несколько СЕО-текстов Пришлите ссылку на лучшие работы. Пишите стоимость работ за 1000 зн. в рублях. Оплата электронными деньгами в рублях.Копирайтинг26 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо заполнить пустую группу Вконтакте подписчиками, 1000 человек. Рассматриваю варианты: 1. Все равно, кто это 2. Реальные 3. Реальные с таргетингом по городу (Москва) Оплата ВМ, Киви (приоритет)Социальные сети (SMM и SMO)11 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходимо подготовить две новости, размером 1500 знаков каждая. Правила публикации новости 1. Новость должна быть уникальна (не менее 80% уникальности). 2. Новость должна иметь новостной повод. Новостной повод - это актуальное событие, которое достойно для того, чтобы ...Копирайтинг8 заявокЗакрыт9 лет назад
Нам необходима техническая поддержка проектов, которые работают на Joomla Что нам необходимо: 1. Аудит существующих проектов 2. Корреткировка 3. Аудит безопасности 4. Доработка Работа по договору, РФСистемы управления (CMS)5 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимо подготовить пресс-релиз для проекта. Нужен интересный и талантливый копирайтер. От вас: ссылки на лучшие работы, стоимость работы (1000-2000 символов) Оплата электронными деньгами, после выполнения работы.Копирайтинг5 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходим хороший верстальщик. Адаптивная верстка, CMS Joomla Без опыта адаптивной верстки -не пишите. Есть макеты страниц для ПК, Планшета, смартфона. Моментальная оплата после выполнения работы. Показываете работу у себя, я оплачиваю. Адекватная цена/качество Обязательная ссылка ...HTML-верстка2 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $2500
Добрый день! Требуется программист на Joomla Задачи: 1. Оптимизация, аудит существующих проектов 2. Доработка проектов 3. Верстка (адаптивная верстка) 4. Поддержка проектов 5. Аудит безопасности Требования: 1. Отличное знание CMS 2. Возможность разобраться в чужом коде 3. Адаптивная верстка 4. Корректность, аккуратность, целеустремленность, инициативность: есть конечный ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Необходимо сверстать одну страницу сайта, и одеть её на Joomla На странице текст, картинки, слайдер, все компоненты установлены, дорабатывать ничего не нужно. Адаптивная верстка, есть три макета: для ПК, смартфона, планшета. Оплата электронными деньгами, после выполнения работы. Делаете у ...HTML-верстка5 заявокЗакрыт10 лет назад
Поставить новостную ленту на сайт (Joomla). 1. Краткое описание новости - полное описание 2. Топ-5 новостей, далее в архив (доступен) 3. Форма должна быть сверстана под дизайн сайта Указывайте стоимость и сроки. Оплата электронными деньгами после выполнения работы.Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Подготовить несколько "пикантных" текстов, объем не более 500 знаков. Более подробно - в лс. Пишите стоимость работы за 500 знаков.Копирайтинг26 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимо доработать существующий сайт на joomla. 1. Доработать верстку главной страницы 2. Сверстать и натянуть верстку личного кабинета 3. Адаптивная верстка (необходимо предоставить скрины тестирования на разных разрешениях) 4. Весь функционал готов. нужна именно верстка и установка на готовый ...HTML-верстка7 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимо привлечь живых подписчиковСоциальные сети (SMM и SMO)10 заявокЗакрыт10 лет назад
- $100
Необходимо сверстать шаблон личного кабинета сайта на Joomla. Две версии одной страницы, которые отличаются картинками Адаптивная верстка (есть макеты под пк, телефон, планшет). Исполнитель показывает работу на своем ресурсе, после чего производим оплату электронными деньгами.HTML-верстка4 заявкиЗакрыт10 лет назад
Необходимо подготовить дизайн сайта: красивый, продающий, современный Три версии: для ПК, смартфонов и планшетов Необходима ссылка на портфолио, на самую лучшую работу. Дизайн будет для шаблона сайта на joomla. Если можете потом адаптивно сверстать его, то будет большим ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен10 лет назад
Необходимо подготовить оферту на сайт. Взаимодействие с большим количество авторов, специальные условия. Более подробно в ЛС.Юридические услуги3 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $100
Необходимо подготовить текст на главную страницу. Оплата после выполнения работы электронными деньгами. Бюджет 2000 рублейКопирайтинг1 исполнительЗавершен10 лет назад
Необходимо написать сценарий для вирусного ролика. Оплата электронныии деньгами, после выполнения работы. в комментариях пишите стоимость.Копирайтинг5 заявокЗакрыт10 лет назад
- $197
Необходимо сверстать шаблон для Joomla: 1. Адаптивная верстка шаблона для Joomla (есть 3 версии макета: ПК, планшет, телефон): главная, личный кабинет, страница сайта 2. Установка шаблона на cms 3. Подключить личные кабинет + магазин (стандартный функционал) 4. Подключить платежный ...HTML-верстка2 заявкиЗакрыт10 лет назад