megabbon

Максим Максимов megabbon

 
44 годаРоссия/Саратов
11 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Юридическое сопровождение интернет-проектов

Готовим правильные документы для вашего сайта:

-Политика конфиденциальности

-Пользовательское соглашение

-Оферта

Проводим вебинары по интернет-праву, авторским правам, работаем с 2006 года.

Юридическое сопровождение

  • Целевой трафик на проект

    Есть проект, который связан с кэшбэк. Необходимо обеспечить его целевым трафиком: женщины, Москва, СПб - 18 - 45 лет Важно учитывать показатель эффективности - реальные заказы пользователей. У некоторых позиция разрешена контекстная реклама на бренд. Тестовый период. Есть эффективные ...

    Контекстная реклама2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Подготовить серию текстов

    Необходимо написать несколько СЕО-текстов Пришлите ссылку на лучшие работы. Пишите стоимость работ за 1000 зн. в рублях. Оплата электронными деньгами в рублях.

    Копирайтинг26 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Подписчики Вконтакте

    Необходимо заполнить пустую группу Вконтакте подписчиками, 1000 человек. Рассматриваю варианты: 1. Все равно, кто это 2. Реальные 3. Реальные с таргетингом по городу (Москва) Оплата ВМ, Киви (приоритет)

    Социальные сети (SMM и SMO)11 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Подготовить новости

    Необходимо подготовить две новости, размером 1500 знаков каждая. Правила публикации новости 1. Новость должна быть уникальна (не менее 80% уникальности). 2. Новость должна иметь новостной повод. Новостной повод - это актуальное событие, которое достойно для того, чтобы ...

    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Требуется PHP-программист

    Нам необходима техническая поддержка проектов, которые работают на Joomla Что нам необходимо: 1. Аудит существующих проектов 2. Корреткировка 3. Аудит безопасности 4. Доработка Работа по договору, РФ

    PHPJoomla
    Системы управления (CMS)5 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Подготовить пресс-релиз

    Необходимо подготовить пресс-релиз для проекта. Нужен интересный и талантливый копирайтер. От вас: ссылки на лучшие работы, стоимость работы (1000-2000 символов) Оплата электронными деньгами, после выполнения работы.

    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Верстка шаблона Joomla

    Необходим хороший верстальщик. Адаптивная верстка, CMS Joomla Без опыта адаптивной верстки -не пишите. Есть макеты страниц для ПК, Планшета, смартфона. Моментальная оплата после выполнения работы. Показываете работу у себя, я оплачиваю. Адекватная цена/качество Обязательная ссылка ...

    JoomlaВерстка шаблона
    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Требуется хороший программист. Постоянная работа.

    $2500

    Добрый день! Требуется программист на Joomla Задачи: 1. Оптимизация, аудит существующих проектов 2. Доработка проектов 3. Верстка (адаптивная верстка) 4. Поддержка проектов 5. Аудит безопасности Требования: 1. Отличное знание CMS 2. Возможность разобраться в чужом коде 3. Адаптивная верстка 4. Корректность, аккуратность, целеустремленность, инициативность: есть конечный ...

    Joomla
    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Сверстать одну страницу и одеть на CMS

    Необходимо сверстать одну страницу сайта, и одеть её на Joomla На странице текст, картинки, слайдер, все компоненты установлены, дорабатывать ничего не нужно. Адаптивная верстка, есть три макета: для ПК, смартфона, планшета. Оплата электронными деньгами, после выполнения работы. Делаете у ...

    Joomla
    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Поставить новостную ленту на сайт

    Поставить новостную ленту на сайт (Joomla). 1. Краткое описание новости - полное описание 2. Топ-5 новостей, далее в архив (доступен) 3. Форма должна быть сверстана под дизайн сайта Указывайте стоимость и сроки. Оплата электронными деньгами после выполнения работы.

    Дизайн сайтаJoomla
    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Доработать существующий сайт

    Необходимо доработать существующий сайт на joomla. 1. Доработать верстку главной страницы 2. Сверстать и натянуть верстку личного кабинета 3. Адаптивная верстка (необходимо предоставить скрины тестирования на разных разрешениях) 4. Весь функционал готов. нужна именно верстка и установка на готовый ...

    JoomlaСайт на Joomla
    HTML-верстка7 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Адаптивная верстка

    $100

    Необходимо сверстать шаблон личного кабинета сайта на Joomla. Две версии одной страницы, которые отличаются картинками Адаптивная верстка (есть макеты под пк, телефон, планшет). Исполнитель показывает работу на своем ресурсе, после чего производим оплату электронными деньгами.

    JoomlaСайт на Joomla
    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Дизайн сайта + логотип

    Необходимо подготовить дизайн сайта: красивый, продающий, современный Три версии: для ПК, смартфонов и планшетов Необходима ссылка на портфолио, на самую лучшую работу. Дизайн будет для шаблона сайта на joomla. Если можете потом адаптивно сверстать его, то будет большим ...

    Дизайн сайтаJoomlaСайт на Joomla
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Текст на главную страницу

    $100

    Необходимо подготовить текст на главную страницу. Оплата после выполнения работы электронными деньгами. Бюджет 2000 рублей

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Сверстать шаблон для joomla

    $197

    Необходимо сверстать шаблон для Joomla: 1. Адаптивная верстка шаблона для Joomla (есть 3 версии макета: ПК, планшет, телефон): главная, личный кабинет, страница сайта 2. Установка шаблона на cms 3. Подключить личные кабинет + магазин (стандартный функционал) 4. Подключить платежный ...

    JoomlaВерстка шаблона
    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад
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Отзывы фрилансеров
nikolas6749
Николай 
42 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$100
10 баллов
9 лет назад
Сверстать шаблон для Joomla
Рекомендую
Работа выполнена отлично, корректный и ответственный исполнитель.
Ответный отзыв
alcontrol_w
Александр 
39 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 отзывов
$235
7 баллов
10 лет назад
Доработать сайт на Joomla
Велись работы над сайтом. Все прошло нормально.
Александр очень корректно и качественно выполнил работу. Рекомендую!
Ответный отзыв
Tati_way
Татьяна 
37 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$1
10 баллов
10 лет назад
Дизайн сайта + логотип
Спасибо за приятное сотрудничество! Очень ответственный и позитивный клиент. И к тому же интересные и не стандартные проекты.
Очередная работа, которая выполнена на отлично!
Ответный отзыв
Idee_Fixe
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$67
10 баллов
10 лет назад
Текст на главную страницу
Превосходное сотрудничество! Максим – отличный заказчик, честный, вежливый и приятный в общении человек. Отдельное спасибо – за интересное задание с адекватной оплатой. Надеюсь на дальнейшую совместную работу!
Валентина заслуживает 20 баллов). Очень мне понравилось сотрудничество. Я получил именно то, что хотел: яркий, провокационный текст. Однозначно, я буду работать и в других проектах с этим исполнителем.
Ответный отзыв
WeGeeks
Сергей 
33 годаАзербайджан
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
201 отзыв(-5)
$200
10 баллов
10 лет назад
Сверстать шаблон для Joomla
Нормальный заказчик. Работать можно!
Работа выполнена корректно
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