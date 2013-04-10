Tati_way

Татьяна Tati_way

 
39 лет
12 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Дизай сайтов. HTML верстка сайтов.

Придерживаюсь определенных этапов работы:

1. Согласование технического задания, сроков и стоимости.

2. В оговоренные сроки отправляю макет главной страницы.

3. Ваши корректировки, пожелания и дополнения. Первые два листа бесплатно.

4. Окончательное утверждение и отправка PSD.

Портфолио

Отзывы заказчиков

megabbon
Максим 
45 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$1
10 баллов
11 лет назад
Дизайн сайта + логотип
Joomla
Очередная работа, которая выполнена на отлично!
Спасибо за приятное сотрудничество! Очень ответственный и позитивный клиент. И к тому же интересные и не стандартные проекты.
Ответный отзыв
Elvena
Ольга 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
10 лет назад
$150
10 баллов
12 лет назад
Адаптивный дизайн
Спасибо за хорошее и плодотворное сотрудничество
Рекомендую Ольгу как надежного заказчика. Грамотные комментарии по проекту. Своевременная оплата. Спасибо большое!
Ответный отзыв
vip_technology
Вадим 
41 год
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
1 отзыв
$140
10 баллов
12 лет назад
Разработка дизайна сайта
Спасибо ОГРОМНОЕ!!!! У нас очень плодотворная работа прошла! Все результаты оцените сами! http://vasabi.pro
Спасибо Вадиму, за проект и приятное сотрудничество. Было приятно работать, т.к. Вадим очень тактичный и четко формулировал задачи. Профессиональный подход и своевременная оплата.
Ответный отзыв
5050482
42 года
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
$149
10 баллов
12 лет назад
Дизайн сайта. Landing page, Lead Gen Page. Кровля
Сотрудничество оставило одни положительные эмоции ) Оперативность. Понимание с первого ТЗ. Внимательность к деталям. Рекомендую к сотрудничеству и продолжу сам =) Работу можно наблюдать в портфолио Татьяны.
Сотрудничеством очень довольна. Четко поставленная задача. Грамотные корректировки. Моментальная оплата + бонус. Надеюсь на продолжительное сотрудничество. Мои наилучшие рекомендации Александру!
Ответный отзыв
megabbon
Максим 
45 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$90
10 баллов
12 лет назад
Дизайн главной страницы + шаблон страницы сайта
Татьяна приятно удивила! Работа выполнена профессионально, в оговоренные сроки, с учетом всех пожеланий и доработок. Максимально вежливое и корректное общение, советы и рекомендации, к которым я прислушался. 15 баллов из 10!
Максим, удивительный заказчик. Мне очень повезло работать с ним. Очень тактичный и приветливый. Было в радость делать для него работу. Четко поставленная задача, своевременная оплата. Спасибо, большое!
Ответный отзыв