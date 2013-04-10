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Придерживаюсь определенных этапов работы:
1. Согласование технического задания, сроков и стоимости.
2. В оговоренные сроки отправляю макет главной страницы.
3. Ваши корректировки, пожелания и дополнения. Первые два листа бесплатно.
4. Окончательное утверждение и отправка PSD.
Портфолио
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- Стол бонус. Адаптивная версия.304 просмотра
Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
11 лет назад
Joomla
Очередная работа, которая выполнена на отлично!
Ответный отзыв
Спасибо за приятное сотрудничество! Очень ответственный и позитивный клиент. И к тому же интересные и не стандартные проекты.
$150
10 баллов
12 лет назад
Спасибо за хорошее и плодотворное сотрудничество
Ответный отзыв
Рекомендую Ольгу как надежного заказчика. Грамотные комментарии по проекту. Своевременная оплата. Спасибо большое!
$140
10 баллов
12 лет назад
Спасибо ОГРОМНОЕ!!!! У нас очень плодотворная работа прошла! Все результаты оцените сами! http://vasabi.pro
Ответный отзыв
Спасибо Вадиму, за проект и приятное сотрудничество. Было приятно работать, т.к. Вадим очень тактичный и четко формулировал задачи. Профессиональный подход и своевременная оплата.
$149
10 баллов
12 лет назад
Сотрудничество оставило одни положительные эмоции ) Оперативность. Понимание с первого ТЗ. Внимательность к деталям. Рекомендую к сотрудничеству и продолжу сам =) Работу можно наблюдать в портфолио Татьяны.
Ответный отзыв
Сотрудничеством очень довольна. Четко поставленная задача. Грамотные корректировки. Моментальная оплата + бонус. Надеюсь на продолжительное сотрудничество. Мои наилучшие рекомендации Александру!
$90
10 баллов
12 лет назад
Татьяна приятно удивила! Работа выполнена профессионально, в оговоренные сроки, с учетом всех пожеланий и доработок. Максимально вежливое и корректное общение, советы и рекомендации, к которым я прислушался. 15 баллов из 10!
Ответный отзыв
Максим, удивительный заказчик. Мне очень повезло работать с ним. Очень тактичный и приветливый. Было в радость делать для него работу. Четко поставленная задача, своевременная оплата. Спасибо, большое!