Дизайн главной страницы + шаблон страницы сайта

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен13 заявок281 просмотр

Необходимо хорошо нарисовать главную страницу сайта и шаблон остальных страниц.

Сроки минимальны, оплата электронными деньгами по факту выполнения работ.

Ссылка на портфолио - обязательна.

12 лет назад
megabbon
Максим 
45 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Tati_way
Татьяна 
39 лет
12 лет в сервисе
Была
8 лет назад
12 лет назад
$90
3 дня
Татьяна приятно удивила! Работа выполнена профессионально, в оговоренные сроки, с учетом всех пожеланий и доработок. Максимально вежливое и корректное общение, советы и рекомендации, к которым я прислушался. 15 баллов из 10!
Максим, удивительный заказчик. Мне очень повезло работать с ним. Очень тактичный и приветливый. Было в радость делать для него работу. Четко поставленная задача, своевременная оплата. Спасибо, большое!

Заявки фрилансеров

Tati_way
Татьяна 
39 лет
12 лет в сервисе
Была
8 лет назад
12 лет назад

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